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Mercedes-Benz вывела на тесты электромобиль с запасом хода 1200 км

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Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к дорожным тестам нового электрического седана EQE. Об этом 1 декабря пишет Autocar.

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Отмечается, что серийный седан будет построен на базе платформы MEA, разработанной специально для электрокаров. Автомобиль оснастят электрической силовой установкой суммарной мощностью 400 л.с. На одной зарядке аккумуляторов машина сможет проехать до 1200 км.

Новинка получит просторный салон, большой багажник, а также регулируемую по высоте подвеску, благодаря которой дорожный просвет будет меняться в зависимости от дорожных условий.

Производство модели наладят в Китае в 2022 году. На рынке электрический седан Mercedes-Benz EQE составит конкуренцию модели Tesla Model S.

3 ноября сообщалось, что Mercedes-Benz тестирует седан C-класса нового поколения на европейских дорогах общего пользования.

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