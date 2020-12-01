Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

В декабре жители Земли увидят полное затмение Солнца и два звездопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре жители Земли смогут увидеть солнечное затмение и два метеорных потока — Геминиды и Урсиды. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Полное затмение Солнца произойдет 14 декабря, но в России его нельзя будет увидеть. Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19:13 мск.

Всё совпало: как увидеть кольцевое солнечное затмение
Редкое астрономическое явление, которое случится в самый длинный день года, будет заметно даже в Москве

В планетарии отметили, что полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет по территории Чили и Аргентины.

Частные фазы затмения можно будет увидеть в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Лунная тень вступит на Землю в 17:32 мск в центральной зоне Тихого океана, в районе Маркизских островов. Затем тень начнет смещаться к юго-востоку и будет расти в размерах. Далее она пересечет восточную часть Тихого океана и в 19:00 мск вступит на территорию Чили. Затем тень пересечет Анды и окажется в Аргентине. В этой стране в 19:13 мск наступит наибольшая фаза затмения, при которой высота Солнца над горизонтом и длительность фазы достигнут максимума.

Тень от Луны покинет Южную Америку в 19:27 мск в заливе Сан-Матиас. После этого она продолжит движение по Атлантическому океану и немного не дойдет до африканского побережья. Тень покинет Землю в 20:53 мск к западу от Намибии.

Также на Земле ожидаются два метеоритных дождя. Первый из них — поток Геминиды. Пик его активности придется на ночь 15 декабря. Поток Урсиды достигнет максимальной мощности в ночь на 23 декабря.

Ранее в столичном планетарии рассказали о полутеневом затмении Луны, которое состоялось 30 ноября. Сообщалось, что в восточных регионах России при условии благоприятной погоды вблизи максимальной фазы полутеневого затмения в 12:43 мск можно было наблюдать потемнение верхнего края лунного диска. В Москве это явление нельзя было увидеть.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020