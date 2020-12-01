В 2020 году в Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 16 объектов мелиорации. Искусственным орошением охвачена площадь 8 тыс. га.

По данным министерства сельского хозяйства, аграрии могут рассчитывать на компенсацию двух третей затрат на строительство мелиоративных систем. Об этом сообщает NewsTracker. Вложения предприятий в 2020 году превысили 1,2 млрд рублей.

Всего на Ставрополье искусственное орошение ведется на площади 60 тыс. га. Половина этой территории была охвачена мелиорацией лишь в последние годы. Объекты были построены в рамках государственной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства».

Ранее сообщалось, что господдержка в проведении мелиорации, а также в расчистке и осушении земель предусмотрена в Хабаровском крае. Однако аграриям пришлось корректировать планы из-за переувлажнения почвы и ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом.