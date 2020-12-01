«Аэрофлот» выразил надежду на снятие ограничений на перелеты в апреле

Генеральный директор группы компаний «Аэрофлот» Михаил Полубояринов выразил надежду на восстановление авиасообщения, ограниченного из-за пандемии коронавируса, с апреля 2021 года. Об этом он сказал во вторник, 1 декабря, на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике..

«Надеемся на то, что, может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, с апреля может начать восстанавливаться авиационное сообщение. Соответственно, те стратегические наши цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться», — сказал Полубояринов.

По его словам, компания пока не планирует менять стратегию развития, утвержденную в июле 2020 года, несмотря на то, что она готовилась и рассчитывалась до пандемии.

«Мы, в общем, предполагаем, что этот эффект пандемии, он будет через, условно говоря, 2–3 года установлен. И к 2028 году мы пока не видим каких-то специальных факторов для ревизии этих цифр: мы предполагаем, что группа «Аэрофлот» к 2028 году будет перевозить порядка 130 млн пассажиров», — проинформировал гендиректор.

В России с 27 марта полностью приостановили регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Разрешены были только рейсы, которыми возвращают соотечественников из-за рубежа, и некоторые другие.

Оно начало восстанавливаться только в августе-сентябре, когда власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом, Занзибаром (Танзания). Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

С 19 ноября «Аэрофлот» возобновил полеты в Гонконг, а с середины ноября S7 запустил чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию. В свою очередь, с 21 ноября Ethiopian Airlines начал регулярные полеты из эфиопской столицы Аддис-Абебы в Москву.

Кроме того, в ноябре стало известно, что в текущем месяце россиянам могут разрешить совершать перелеты на Сейшельские острова и в Алма-Ату (Казахстан).