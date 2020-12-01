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Синоптик рассказала о сохранении снежного покрова в Москве

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Тонкий снежный покров в Москве может продержаться до 6 декабря с учетом того, что в столице ожидаются температуры ниже нуля. Об этом во вторник, 1 декабря, заявила «РИА Новости» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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«За сутки может два миллиметра снега набраться. <…> Снежный покров сохранится в парках, на газонах, а на тротуарах быстро перейдет в наледи. На 2 декабря местами небольшой снег, а потом 3, 4 декабря без осадков, 5 и 6 преимущественно без осадков и небольшое понижение температуры. Ничто не будет провоцировать таяние снега, но пока его мало», ― рассказала она агентству.

Макарова отметила, что из-за отрицательной температуры снег будет накапливаться. Она подчеркнула, что снежный покров будет лишь радовать глаз, но его будет недостаточно для катания на санках.

Кроме того, синоптик добавила, что в Москве наблюдается небольшая интенсивность снега, причем преимущественно на западе города.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в последней декаде декабря ожидается похолодание, снежный покров к Новому году может достичь 13 см.

Накануне в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Так, средняя температура на большей части азиатской территории страны будет выше климатической нормы на один-три градуса, в европейской — не более одного градуса.

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