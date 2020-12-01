ЦБ спрогнозировал рост кибератак на финорганизации

Центральный банк России спрогнозировал пик кибератак на финансовые организации. Число кибермошенничеств вырастет через 2–3 года, передает телеканал «Известия». Директор департамента информационной безопаности Центробанка Артем Сычев уверен, что готовиться к атакам хакеров нужно уже сейчас. Число звонков от аферистов в пандемию увеличилось на 200%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.