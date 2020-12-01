Инновационные технологии применили при капремонте моста на Сахалине

На Сахалине в селе Сокол завершили капитальный ремонт моста. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт продолжался с марта 2019 года. Подрядчиком выступала организация ГУП «Долинское ДРСУ».

Речь идет о приведении в порядок участка дороги Южно-Сахалинск ― Оха, который проходит через село Сокол Долинского района. Общая протяженность дороги составляет 3319 м, а длина моста ― порядка 60 м.

Все материалы, которые использовались при ремонте, прошли проверку в лаборатории, без положительного заключения до работ они не допускались. Таким образом, объект удалось вывести на качественно новый уровень, рассказал ИА SakhalinMedia инженер строительного контроля ООО «Проектировщик-2» Александр Бабич.

Для улучшения качества и продления срока службы асфальтобетонного покрытия специалисты применили новую технологию, а именно геосинтетическую решетку. Ее укладывают между слоями покрытия при устройстве дорожной «одежды». Применение такой технологии увеличивает несущую способность и долговечность дорожной «одежды».

Ранее сообщалось о формировании на юге Сахалина индустриально-строительного парка «Корсаковский». Там, в частности, разместят первый в России комбинат модульного многоэтажного домостроения. Инвестор считает, что это предприятие позволит значительно увеличить темпы возведения жилья в рамках нацпроекта «Жилье и комфортная городская среда».