В Общественной палате попросили регионы объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к главам регионов России с просьбой объявить 31 декабря выходным днем.

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день», — приводит «РИА Новости» его слова.

Он отметил, что, согласно социологическим опросам, данную инициативу поддерживает свыше 85% опрошенных граждан.

«31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей», — подчеркнул общественник.

Он добавил, что официальный выходной 31 декабря сделает атмосферу еще более праздничной, а людей — спокойнее и счастливее.

Вместе с тем в конце ноября Государственная дума отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, пишет «Газета.ру».

В августе Минтруд разъяснил, что перенос рабочего дня с 31 декабря этого года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.