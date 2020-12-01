Онищенко призвал заболевших COVID-19 не делать КТ без назначения врача

Люди с коронавирусной инфекцией не должны делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача. Об этом заявил академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко во вторник, 1 декабря.

По его словам, опытный врач без КТ может определить, есть ли у пациента пневмония. Он также предупредил об опасности медицинского облучения, которое является вторым по значению среди радиационных излучений — на него приходится 15% от общего объема.

«Поэтому не надо увлекаться этим», — цитирует Онищенко «РИА Новости».

28 ноября пульмонолог Анна Власова отметила, что главной опасностью коронавируса остается пневмония. Поэтому даже при «нормальном» самочувствии надо обследовать легкие.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

В России с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 2 322 056, из них 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.

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