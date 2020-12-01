В Кремле рассказали о повестке Совета коллективной безопасности ОДКБ

Сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 2 декабря в формате видеоконференции под председательством президента России Владимира Путина. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсуждение вопросов союзнического взаимодействия в рамках Организации, дальнейшего повышения эффективности ОДКБ, а также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ключевые решения сессии будут зафиксированы в итоговой декларации и ряде других документов.

Накануне Путин заявил в обращении к участникам заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ о важности гармонизации законов стран Организации Договора о коллективной безопасности для борьбы с международном экстремизмом и терроризмом.

В мае генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что угрозы безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности нарастают в нескольких измерениях.