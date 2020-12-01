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Роддом в Южно-Сахалинске переоборудовали в провизорный госпиталь

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В Южно-Сахалинске открыли провизорный госпиталь, в котором будут лечить больных с пневмонией. Гинекологическое отделение, располагавшееся там ранее, перевели в Сахалинскую областную клиническую больницу и Железнодорожную больницу.

Провизорный госпиталь стал медучреждением для пациентов с подозрением на COVID-19. Он рассчитан на 100 койко-мест. Шесть предназначены для лечения тяжелой формы заболевания, а оставшиеся 94 — для лечения амбулаторной пневмонии и ОРВИ.

По словам замглавврача по медицинской части городского родильного дома Елены Семеновой, для госпиталя закупили аппараты ИВЛ, наркозное оборудование, рециркуляторы, дыхательную аппаратуру, увлажнители кислорода и кислородные концентраторы. Переоборудованы реанимация и палаты. Для пациентов предусмотрен отдельный вход, чтобы не допустить распространения перекрестной инфекции.

ИА SakhalinMedia уточняет, что сейчас людей с пневмонией лечат в ЦРБ Анивы, Долинска и Корсакова. Большая часть пациентов с легким течением заболевания получает медпомощь амбулаторно.

В ноябре сообщалось о внедрении в медучреждениях Сахалина новой цифровой системы мониторинга за больными с ОРВИ.

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