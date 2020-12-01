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В Якутске зажглись огни главной республиканской елки

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Огни новогодней елки зажгли в Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха.

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«В городе Якутске на площади Ленина в первый день декабря зажглись огни главной республиканской елки. Церемония традиционно прошла в дни ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». <…> Елка традиционно зажглась по сигналу [главы республики] Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК «Саха», ― говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, массовые мероприятия на площади Ленина были отменены, однако прямую трансляцию зажжения елки смогли посмотреть все жители региона.

Ранее в этот день член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем, указав на то, что в Новый год граждане должны быть дома в кругу семьи и готовиться к праздникам.

26 ноября Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

11 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко на фоне распространения коронавируса призвал граждан провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

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