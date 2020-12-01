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Названа стоимость кроссовера Peugeot 2008 для России

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Французская компания Peugeot начала прием заказов в России на кроссовер 2008 нового поколения. Цены на модель начинаются от 1 599 000 рублей.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем 1 декабря в редакцию «Известий», автомобиль доступен в трех комплектациях — Active, Allure и GT Line.

В базовую версию входят светодиодные дневные ходовые огни, 16-дюймовые колесные диски, кожаное мультифункциональное рулевое колесо, а также мультимедийная система с цветным сенсорным семидюймовым дисплеем.

Модификация Allure дополнительно получила камеру заднего вида, электропривод складывания боковых зеркал, цифровую приборную панель, однозонный климат-контроль, датчики дождя и света.

Топовая версия GT Line получила полностью светодиодную оптику, крышу черного цвета, спортивное рулевое колесо, алюминиевые накладки на педали и передние пороги.

Длина машины составляет 4300 мм, а колесная база достигает 2600 мм. Объем багажного отделения равен 434 л.

В России новый Peugeot 2008 будет представлен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,2 л мощностью 100 и 130 л.с. В зависимости от версий моторы будут сочетаться либо с шестиступенчатой механической трансмиссией, либо с шестиступенчатым автоматом.

25 сентября сообщалось, что Peugeot выпустила спортивные модификации седана 508 и универсала 508 SW, которые получили название PSE — Peugeot Sport Engineered.

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