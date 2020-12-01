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«Кванториум» в Магадане готовят к открытию

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Детский технопарк «Кванториум» откроют в Магадане 3 декабря. Он появился в здании бывшего бизнес-центра, которое реконструировали в рамках нацпроекта «Образование».

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Цель создания подобного центра дополнительного образования — привлечение школьников к исследовательской деятельности, моделированию, конструированию и работе с информационными данными. Это позволит повысить конкурентоспособность юных жителей Колымы при выборе будущей профессии.

Как уточняет ИА MagadanMedia, в технопарке откроют автоквантум, промробо, VR–квантум, IT–квантум, биоквантум, аэроквантум и Hi-tech. Все лаборатории будут оснащены современным научным и исследовательским оборудованием. На эти цели в рамках нацпроекта было выделено 78,6 млн рублей, сообщила директор детского юношеского центра «Юность» Юлия Малькова.

В детском технопарке оборудуют зоны коворкинга и проектной деятельности, лекторий и шахматную гостиную. Там также введут три дополнительные дисциплины — технический английский, математику и шахматы.

В сентябре в рамках нацпроекта «Образование» в Магаданской области открылись три «точки роста» — в поселках Ягодное, Омсукчан и в городе Сусуман. Речь идет о центрах образования цифрового и гуманитарного профилей.

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