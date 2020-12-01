Алиев заявил, что есть попытки сорвать соглашение по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть попытки сорвать договоренности по Нагорному Карабаху, но режим прекращения огня не нарушается ни одной из сторон.

«Такие попытки есть. Они преследуют одну цель — нарушить это соглашение, потому что оно некоторых очень раздражает тем, что здесь уже возник новый формат безопасности», — сказал Алиев, говоря о попытках срыва.

Азербайджанский лидер предупредил, что если «кто-то захочет вмешаться» в соглашение о перемирии, подписанное им, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в начале ноября, то увидит «жесткую позицию» Баку.

Также он заявил о переходе прилегающего к непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) Лачинского района под контроль Баку.

«С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации — историческое событие», — приводит слова политика агентство Аzertag

По словам президента, Азербайджан вернул Лачинский район «без единого выстрела».

Лачинский коридор передан под контроль миротворческих сил России, его ширина составляет 5 км.

О том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район, стало известно 30 ноября.

Ранее, 20 ноября, Вооруженные силы Армении покинули Агдамский и Кельбаджарский районы. В совместном трехстороннем соглашении предусматривалось «возвращение» Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября, Агдамского — до 20 ноября, Лачинского — до 1 декабря. Затем срок передачи Кельбаджарского района скорректировали из-за недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из этого района в Армению. В результате район передали Баку 25 ноября.

Армения, Азербайджан при посредничестве России подписали 9 ноября соглашение о прекращении боевых действий в НКР с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.