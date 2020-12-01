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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают работу театров в условиях пандемии. Трансляция

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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол в онлайн-формате на тему «Работа театров в пандемию. Как провести сезон с 25-процентной загрузкой зала». Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

По новым правилам, число зрителей в московских театрах не должно превышать 25% от вместимости зала. Многие театры оказались на грани выживания.

С какими трудностями сталкиваются сейчас театры? Как новые ограничения отражаются на экономике театров? Приходится ли повышать цены на билеты и отменять спектакли? Какая поддержка от государства сейчас необходима театрам? На эти вопросы отвечают:

  • Владимир Урин, генеральный директор Большого театра;
  • Марк Розовский, художественный руководитель театра «У Никитских ворот»;
  • Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;
  • Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра;
  • Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова.
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