В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают работу театров в условиях пандемии. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол в онлайн-формате на тему «Работа театров в пандемию. Как провести сезон с 25-процентной загрузкой зала». Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

По новым правилам, число зрителей в московских театрах не должно превышать 25% от вместимости зала. Многие театры оказались на грани выживания.

С какими трудностями сталкиваются сейчас театры? Как новые ограничения отражаются на экономике театров? Приходится ли повышать цены на билеты и отменять спектакли? Какая поддержка от государства сейчас необходима театрам? На эти вопросы отвечают: