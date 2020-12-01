В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают работу театров в условиях пандемии. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол в онлайн-формате на тему «Работа театров в пандемию. Как провести сезон с 25-процентной загрузкой зала». Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.
По новым правилам, число зрителей в московских театрах не должно превышать 25% от вместимости зала. Многие театры оказались на грани выживания.
С какими трудностями сталкиваются сейчас театры? Как новые ограничения отражаются на экономике театров? Приходится ли повышать цены на билеты и отменять спектакли? Какая поддержка от государства сейчас необходима театрам? На эти вопросы отвечают:
- Владимир Урин, генеральный директор Большого театра;
- Марк Розовский, художественный руководитель театра «У Никитских ворот»;
- Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;
- Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодежного театра;
- Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова.