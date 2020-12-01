В Общественной палате попросили регионы объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма.

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день». По итогам социологических опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», ― отмечается в обращении.

Хамзаев подчеркнул, что в Новый год граждане должны быть дома в кругу семьи и готовиться к праздникам, указав, что выходной 31 декабря сделает людей более спокойными и счастливыми, пишет «Газета.ru».

Также член Общественной палаты напомнил, что в прошлом году эту инициативу поддержали свыше 15 регионов.

26 ноября Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

11 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко на фоне распространения коронавируса призвал граждан провести новогодние праздники с семьей и минимизировать контакты с другими людьми.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.