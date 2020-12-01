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Мэрия Биробиджана за счет бюджета законсервирует бомбоубежище

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В Биробиджане бомбоубежище, расположенное рядом со школой в микрорайоне имени Бумагина, будет законсервировано за счет средств, выделенных из бюджета. Решение принял мэр Александр Головатый.

На опасный объект много раз обращали внимание учителя, руководство школы, представители общественных организаций и депутаты городской думы. Во время посещения района Головатый поставил задачу подготовить досудебную претензию собственнику помещения о необходимости консервации сооружения.

Однако за две недели никакие работы на объекте так и не были организованы, а в прошедшие выходные произошел пожар. В итоге было принято решение изыскать средства из городского бюджета на организацию работ по консервации бомбоубежища, поскольку оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Городское управление ЖКХ должно подготовить все необходимые документы и направить их в суд для взыскания с собственников расходов, которые понесет муниципалитет при консервации бомбоубежища, пишет ИА EAOMedia.

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