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Эксперт оценила идею записывать на аудио и видео кандидата при сдаче на права

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Аудио- и видеозапись во время сдачи экзамена на водительские права ведется с 2014 года, рассказала «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева во вторник, 1 декабря.

Таким образом, идея МВД проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на права с помощью видеокамер и аудиозаписи — не нова, сказала Шутылева.

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«Аудио- и видеозапись на экзамене заведены в проект нового административного регламента МВД по приему экзаменов, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года в действие. Эта норма перекочевала из действующего регламента. Это давно в системе — все к этому привыкли адаптировались. В этом ничего нового нет», — отметила президент МААШ.

Она подчеркнула, что запись ведется видеорегистраторами в экзаменационном транспортном средстве. Фиксируется весь процесс экзамена, начиная с установления личности и заканчивая всеми выполняемыми маневрами и действиями кандидата в водители в экзаменационной машине.

Эти записи хранятся в ГИБДД в течение трех дней после экзамена. Иногда к ним прибегают при решении спорных ситуаций, если сдающему показалось, что экзаменатор выставил необъективную оценку, заключила Шутылева.

В новом регламенте сохраняется и действующая норма, по которой экзаменатор устанавливает личность кандидата «на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность».

30 ноября МВД выступило с инициативой отдельно закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов навыки вождения, которые должен продемонстрировать человек для получения водительских прав. Перечень навыков предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего в него вошли 19 пунктов, в частности парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

26 ноября сообщалось, что МВД не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене для получения водительского удостоверения.

Кроме того, ведомство предложило сократить перечень нарушений, являющихся основанием для прекращения экзамена на получение водительского удостоверения.

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