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Правительство выделит почти 14 млрд рублей на поддержку сферы образования

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 13,9 млрд рублей на поддержку образовательных, научных и медицинских учреждений, а также федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на сайте правительства.

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Отмечается, что распространение COVID-19 заметно повлияло на условия работы таких учреждений.

«Средства поступят из Резервного фонда правительства. Они позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — говорится в сообщении кабмина.

В частности, субсидии получат Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.

27 ноября стало известно, что правительство выделило Фонду социального страхования (ФСС) из федерального бюджета 26,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

В России с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 2 322 056, из них 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.

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