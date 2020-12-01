Следователи проверят высказывание Навального на призывы к экстремизму

Следователи в Москве проводят проверку после высказываний блогера Алексея Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о свержении конституционного строя в России. Об этом заявил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 1 декабря.

По словам собеседника агентства, следствие считает, что утром 27 апреля этого года Навальный, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на этой радиостанции, «призывал к насильственному изменению конституционного строя» в России.

«В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — сказал источник.

27 апреля Навальный рассуждал в эфире «Эха Москвы» о том, какую помощь россиянам надо оказать в пандемию коронавируса. В расшифровке приводится его фраза: «Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно даже насильственным образом».

В данное время Навальный находится в Германии, куда его транспортировали в августе этого года. Блогеру стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, больного госпитализировали. После стабилизации врачами состояния его вывезли на лечение в клинику Charite в Берлин.

В германской столице заявили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ.

В сентябре правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Доказательств этого приведено не было, запросы Москвы Берлин проигнорировал.

После того как блогер вышел из комы, он дал интервью немецким СМИ, в ходе которого заявил, что не боится вернуться в Россию. В Кремле отметили, что любой россиянин может возвращаться на родину и «никакого геройства в этом нет».