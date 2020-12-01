В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят работу театров в условиях пандемии
1 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол в онлайн-формате на тему «Работа театров в пандемию. Как провести сезон с 25-процентной загрузкой зала».
По новым правилам количество зрителей в московских театрах не должно превышать 25% от вместимости зала. Многие театры оказались на грани выживания.
С какими трудностями сталкиваются сейчас театры? Как новые ограничения отражаются на экономике театров? Приходится ли повышать цены на билеты и отменять спектакли? Какая поддержка от государства сейчас необходима театрам? На эти вопросы ответят:
- Владимир Урин, генеральный директор Большого театра;
- Марк Розовский, художественный руководитель театра «У Никитских ворот»;
- Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;
- Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра;
- Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно! Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с. 3, 2-й этаж.