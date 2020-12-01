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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят работу театров в условиях пандемии

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1 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол в онлайн-формате на тему «Работа театров в пандемию. Как провести сезон с 25-процентной загрузкой зала».

По новым правилам количество зрителей в московских театрах не должно превышать 25% от вместимости зала. Многие театры оказались на грани выживания.

С какими трудностями сталкиваются сейчас театры? Как новые ограничения отражаются на экономике театров? Приходится ли повышать цены на билеты и отменять спектакли? Какая поддержка от государства сейчас необходима театрам? На эти вопросы ответят:

  • Владимир Урин, генеральный директор Большого театра;
  • Марк Розовский, художественный руководитель театра «У Никитских ворот»;
  • Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;
  • Алексей Бородин, художественный руководитель Российского академического молодёжного театра;
  • Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно! Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с. 3, 2-й этаж.

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