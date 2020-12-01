Стало известно имя организатора фальшивого обыска в АО «ОТС»

Следователи установили первого фигуранта дела о фальшивом обыске в офисе организатора электронных торгов АО «ОТС». По данным «Известий», это начальник отдела охраны общественного порядка УВД ЦАО Москвы, полковник Андрей Кузнецов.

По предварительным данным, именно Кузнецов помог мошенникам провести обыск с участием реальных стражей порядка 12 ноября 2020 года. В отношении него возбуждено дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие считает, что он действовал в личных интересах и дал указание своим подчиненным провести обыск в офисе этой компании. Вместе с реальными полицейскими, которые не знали, что действуют незаконно, в офис пришли и неизвестные люди в гражданской одежде. Ордер на обыск и постановление о возбуждении уголовного дела против руководства ОТС оказались поддельными. Пока не известно, кто изготовил подложные документы.

По словам собеседника издания, у следствия есть две версии того, с какой целью был организован фальшивый обыск: мошенники хотели завладеть документами фирмы или подорвать ее репутацию по заказу конкурентов.

Обыск в офисе указанной фирмы в Нагатинском проезде в Москве провели четверо мужчин в гражданской одежде и двое — в полицейской форме, ссылаясь на постановление, якобы подписанное следователем Симоновского межрайонного отдела ГСУ СКР по столице Михаилом Терентьевым.

Менеджер ОТС считает, что сотрудники полиции потеряли интерес к офису, когда узнали, что документы компании хранятся на электронных носителях. Они сделали несколько фотографий напротив логотипа фирмы и ушли. Гендиректор электронной торговой площадки Дмитрий Пангин прибыл на место событий, когда «оперативники» уже удалились.

Следователи возбудили еще одно дело — по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).

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Охрана беспорядка: назван организатор фальшивого обыска в АО «ОТС»