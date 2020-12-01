Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

Стало известно имя организатора фальшивого обыска в АО «ОТС»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи установили первого фигуранта дела о фальшивом обыске в офисе организатора электронных торгов АО «ОТС». По данным «Известий», это начальник отдела охраны общественного порядка УВД ЦАО Москвы, полковник Андрей Кузнецов.

Охрана беспорядка: назван организатор фальшивого обыска в АО «ОТС»
Следствие рассматривает две версии мотива проведения «шоу» с ордером

По предварительным данным, именно Кузнецов помог мошенникам провести обыск с участием реальных стражей порядка 12 ноября 2020 года. В отношении него возбуждено дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие считает, что он действовал в личных интересах и дал указание своим подчиненным провести обыск в офисе этой компании. Вместе с реальными полицейскими, которые не знали, что действуют незаконно, в офис пришли и неизвестные люди в гражданской одежде. Ордер на обыск и постановление о возбуждении уголовного дела против руководства ОТС оказались поддельными. Пока не известно, кто изготовил подложные документы.

По словам собеседника издания, у следствия есть две версии того, с какой целью был организован фальшивый обыск: мошенники хотели завладеть документами фирмы или подорвать ее репутацию по заказу конкурентов.

Обыск в офисе указанной фирмы в Нагатинском проезде в Москве провели четверо мужчин в гражданской одежде и двое — в полицейской форме, ссылаясь на постановление, якобы подписанное следователем Симоновского межрайонного отдела ГСУ СКР по столице Михаилом Терентьевым.

Менеджер ОТС считает, что сотрудники полиции потеряли интерес к офису, когда узнали, что документы компании хранятся на электронных носителях. Они сделали несколько фотографий напротив логотипа фирмы и ушли. Гендиректор электронной торговой площадки Дмитрий Пангин прибыл на место событий, когда «оперативники» уже удалились.

Следователи возбудили еще одно дело — по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка документов»).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охрана беспорядка: назван организатор фальшивого обыска в АО «ОТС»

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020