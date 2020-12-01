В Volkswagen рассказали подробности о новом Tiguan для России

Немецкая компания Volkswagen раскрыла подробности о комплектациях нового Tiguan для российского рынка.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 1 декабря в редакцию «Известий», в России автомобиль предложат в четырех вариантах исполнения — Respect, Status, Exclusive и R-Line.

В базовую версию включены подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с сенсорным дисплеем, 17-дюймовые легкосплавные диски. Комплектация Status отличается серебристыми рейлингами на крыше, хромированной окантовкой рамок стекол, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади.

Модификация Exclusive получила систему удержания автомобиля в полосе движения, функцию бесключевого доступа и запуска двигателя, электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания, а также функцию контроля давления в шинах. Топовая версия R-Line комплектуется кожаными сиденьями с электрорегулировкой, адаптивным круиз-контролем с ассистентом дистанции в пробке и 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

В моторной линейке нового Tiguan четыре варианта двигателей: 125, 150, 180 и 220 л.с. Машину предложат как с передним приводом, так и в полноприводном исполнении.

Цены для российского рынка, а также сроки заказов и поставок будут известны позже.

22 октября сообщалось, что электрический автомобиль Volkswagen ID.3 прошел краш-тест, проводимый независимой европейской организацией EuroNCAP. Модель получила максимальную оценку, заработав пять звезд из пяти возможных.