С 1 декабря россиян начнут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

С 1 декабря россияне будут получать актуальную информацию о пособиях или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом «Российской газете» рассказали в Минтруде.

В частности, персональное информирование будет доступно для родителей. Им будут поступать уведомления о положенных мерах поддержки на детей.

«К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина», — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Кроме того, уведомления смогут получать пенсионеры, безработные и другие категории граждан, пишет «Газета.ру».

В министерстве добавили, что информирование граждан в личном кабинете на портале госуслуг полноценно заработает до конца 2020 года.

Всего на текущий момент в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

Накануне Котяков сообщил, что на поддержку семей с детьми в 2020 году из федерального бюджета было направлено более 1,5 трлн рублей.

В октябре президент России Владимир Путин призвал правительство лучше информировать граждан о существующих мерах поддержки.