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В России выросла просрочка по автокредитам

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Исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств показало, что в октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 млн рублей, сообщает «РИА Новости» во вторник, 1 декабря.

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По сравнению с сентябрем объем ранней просроченной задолженности вырос на 10,6%, отмечается в исследовании. Согласно данным, это вторая волна просрочки платежей по автокредитам. Первая прошла в мае 2020 года, тогда неплатежи по ссудам составили 672 млн рублей.

В то же время в октябре 28,7 тыс. договоров вышли в просрочку, в мае их было 37,6 тыс.

Эксперты поясняют, что банки сделали ставку на развитие залогового кредитования как наименее высокорискованного. Также отмечался повышенный спрос на автомобили, который был вызван подорожанием транспортных средств и отчасти отложенным спросом.

По мнению специалистов, основными причинами роста неплатежей являются ухудшение общего материального положения заемщиков, их неумение правильно рассчитать бюджет и поспешное решение при оформлении кредита на существенную сумму с высоким средним платежом, который составляет 10–25 тыс. рублей, и минимальным первоначальном взносом.

Также некоторые заемщики могут пропустить платежи, забыв или перепутав даты.

Как указывается в исследовании, для банка просроченная задолженность сроком менее 30 дней является «технической». При отсутствии кризисных явлений около 80% возвращаются в график платежей. Однако не исключается, что «молодая просрочка перерастет в проблемную».

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что эксперты Райффайзенбанка провели исследование и выяснили, что большинство россиян, планирующих покупку машины на собственные деньги, копят на нее от двух до четырех лет.

12 ноября сообщалось, что аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в октябре 2020 года.

Согласно данным экспертов, за второй месяц осени 2020 года продажи новых автомобилей в России выросли на 7% по сравнению с октябрем прошлого года: россияне купили 154 164 автомобиля.

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