Хэмилтон пропустит Гран-При Сахира из-за заражения коронавирусом

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший семикратным чемпионом «Формулы-1», получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

«FIA, «Формула-1» и команда «Мерседес» сегодня могут подтвердить, что во время обязательного предсоревновательного ПЦР-теста для Гран-при Сахира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Гонщик был изолирован, а круг лиц, с которыми он вступал в контакт, определен.

Указано, что болезнь Хэмилтона не повлияет на проведение мероприятий в предстоящие выходные.

В конце июля пилот команды «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес заразился коронавирусом. В результате мексиканец пропустил Гран-при Великобритании.