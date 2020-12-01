Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»
Сюжет:

Хэмилтон пропустит Гран-При Сахира из-за заражения коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон, ставший семикратным чемпионом «Формулы-1», получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Догнать и перегнать Шумахера: новая цель Хэмилтона — восемь титулов
По итогам гонки в Стамбуле лидер «Мерседеса» гарантировал себе седьмую победу в общем зачете чемпионата мира

«FIA, «Формула-1» и команда «Мерседес» сегодня могут подтвердить, что во время обязательного предсоревновательного ПЦР-теста для Гран-при Сахира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19», — говорится в сообщении.

Гонщик был изолирован, а круг лиц, с которыми он вступал в контакт, определен.

Указано, что болезнь Хэмилтона не повлияет на проведение мероприятий в предстоящие выходные.

В конце июля пилот команды «Рэйсинг Пойнт» Серхио Перес заразился коронавирусом. В результате мексиканец пропустил Гран-при Великобритании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020