13 автомобилей столкнулись на шоссе в Московской области
Тринадцать автомобилей стали участниками ДТП на Лыткаринском шоссе в Московской области. Об этом сообщили во вторник, 1 декабря, в региональном управлении МВД.
«Лыткаринское шоссе, съезд на Новорязанское, столкнулись 13 автомобилей, без пострадавших, причина ДТП выясняется», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе ГУМВД.
В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Из-за ДТП на шоссе образовалась пробка из нескольких десятков машин, пишет «Газета.ру».
В начале октября такси и рейсовый автобус столкнулись в Московской области. В аварии погибли два человека.
В августе в Подмосковье столкнулась отечественная легковушка и автомобиль дорожных служб, погиб один человек и пятеро пострадали.