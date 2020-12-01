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В Санкт-Петербурге разгромили памятник узникам нацизма

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В Санкт-Петербурге мужчина повредил памятник узникам нацизма, разбросал находившиеся у монумента цветы, топтал газон и бил бутылки. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 1 декабря.

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Инцидент произошел 30 ноября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. В полицию поступила информация, что в этом месте компания людей разбивает бутылки о памятник узникам нацизма.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили у памятника бездомного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По данным телеканала РЕН ТВ, ему 31 год, полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.

У памятника были разбросаны цветы и осколки битых бутылок. В результате оказалась разломана плита. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале сентября в ГУ МВД по Костромской области сообщили, что школьники пришли за конфетами на кладбище и опрокинули надгробия в поселке Красное-на-Волге. Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников. Ими оказались мальчики 12 и 13 лет, оба состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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