Kia начала продажи в России обновленного хетчбэка Rio X

В России начались продажи обновленного хетчбэка Kia Rio X. Новинка доступна в девяти комплектациях по цене от 944 900 рублей до 1 млн 239 тыс. 900 рублей. Об этом 1 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Модель была разработана эксклюзивно для России на основе обратной связи от экспертов и российских автовладельцев и с момента выхода на рынок в 2017 году получила большую популярность.

Длина модели составляет 4240 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1530 мм. Размер колесной базы достигает 2600 мм.

Обновленный Kia Rio X получил новые передний и задний бамперы, модернизированную решетку радиатора, видоизмененные фары. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились черные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

Автомобиль оснащается современной мультимедийной системой с расширенными возможностями. В салоне большинства комплектаций Rio X установлена система климат-контроля, мультифункциональный руль с отделкой искусственной кожей и разъем USB для пассажиров второго ряда.

В России обновленный хетчбэк предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (123 л.с.) л. Коробки передач — механическая и автомат.

25 ноября сообщалось, что Kia начала продажи в Европе модели Ceed с новыми двигателями.