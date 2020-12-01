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В Чувашии сочли ненадлежащей рекламу алкоголя в стиле плакатов СССР

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В Чувашии признали ненадлежащей рекламу фирмы «Сияние», которая использовала в рекламе алкоголя советские плакаты антиалкогольной кампании и плакаты времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

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«Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике рассмотрела заявление жителя республики и признала рекламу ООО «Сияние» ненадлежащей», — отметили в ведомстве.

По данным УФАС, «Сияние» разместило в августе–ноябре этого года при входе в магазин «41 градус» и на витрине плакаты с изображением мужчины в костюме и галстуке, который отказывается от рюмки водки со словами: «Нет! Мне стакан!» и «Сегодня с нами ты не пьешь... А завтра Родине изменишь?».

На третьем плакате изображен мужчина на больничной койке, с ампутацией рук, в бинтах, с текстом: «Этот человек не умел разливать водку поровну».

Члены экспертного совета по применению законодательства о рекламе решили, что использование советских плакатов антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов является оскорбительным по отношению к чувствам людей, к памяти их подвигов, а также «нарушает требования этики» и показывает «безнравственное отношение к наследию прошлого и заслугам советского народа».

В ведомстве добавили, что на момент рассмотрения дела реклама уже не размещалась, поэтому ответчику не выдали предписания об устранении нарушения законодательства. Представитель компании в ходе заседания комиссии УФАС принес извинения, в том числе и заявителю, указав, что «Сияние» не пыталось умышленно оскорбить «чувства памяти исторических событий нашей страны».

Материалы проверки передали для возбуждения дела об административном правонарушении.

В мае в Челябинской области ресторан федеральной сети доставки Farfor использовал изображение георгиевской ленты и слово «Победа» для рекламы доставки. В рекламном посте содержалась информация о сете роллов «Победа», изображение георгиевской ленты и текст: «55 шт. роллов за 790 рублей — это Победа!».

В результате региональное управление ФАС решило проанализировать рекламу на наличие признаков нарушения «Закона о рекламе».

Согласно закону «Закон о рекламе», в России не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных сравнений и выражений, в том числе в отношении объектов культурного наследия народов страны. Если факт нарушения будет доказан, нарушителя могут оштрафовать.

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