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Иммунолог сообщил о запретах после вакцинации от коронавируса

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Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике «Хадасса ар Ха-Цофим» профессор Яков Беркун сообщил о главном запрете после вакцинации от коронавируса, пишет «РИА Новости» во вторник, 1 декабря.

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По его мнению, участникам испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции не нужно самостоятельно сдавать тест на антитела, чтобы понять, получили ли они плацебо или препарат.

Тем более, как отметил специалист, не надо сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на ход исследования.

В частности, в Израиле участникам испытаний это объясняют и просят их этого не делать.

Как объяснил Беркун, во время испытаний препарата всегда есть две контрольные группы: одни получают плацебо, другие — реальный препарат. У обеих групп сравнивают симптомы и заболеваемость. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек.

Профессор добавил, что качество вакцины определяют комиссии по строгому протоколу, учитывая нюансы всех этапов проверки.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

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