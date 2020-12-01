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Трое неизвестных с битами устроили погром в магазине в центре Москвы

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Трое неизвестных, среди которых двое были в одежде доставщиков еды, осуществили нападение на магазин на улице Тверская-Ямская в Москве и избили охранника. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

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В ночь с 29 на 30 ноября в помещение магазина по указанному адресу ворвались трое неизвестных, вооруженных бейсбольными битами. Они причинили телесные повреждения охраннику, разбили витрины, стеллажи торгового зала и стекла в окнах, а затем скрылись.

Пострадавший охранник был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Им грозит лишение свободы вплоть до 12 лет.

31 августа трое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Санкт-Петербурге. Грабители в черных костюмах и медицинских масках разбили молотком витрины и забрали украшения, после чего скрылись с места преступления.

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