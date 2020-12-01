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Более 1,1 млн россиян воспользовались временным порядком оформления инвалидности

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Более чем 1,1 млн россиян с инвалидностью с апреля 2020 года воспользовались временным упрощенным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 1 декабря, в пресс-службе Минтруда.

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«Более 1,1 млн граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Из них для порядка 350 тыс. граждан инвалидность установлена впервые, а более 750 тыс. граждан продлевали этот статус или изменяли группу инвалидности», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществляется на основании медицинских документов.

В Минтруде добавили, что для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро медико-социальной экспертизы.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был введен 9 апреля. Право на прохождение такой процедуры в дистанционном формате действует до 1 марта 2021 года.

В конце ноября в России упростили правила оформления инвалидности. В частности, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации об инвалидности человека. Ранее эта задача возлагалась лично на гражданина.

Депутат Госдумы, вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Олег Смолин отметил, что это является одним из шагов по дебюрократизации этого процесса, и данный вопрос поднимался уже более десяти лет назад.

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