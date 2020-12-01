В Москве к системе QR-кодов подключились кинотеатры и салоны красоты

В Москве к системе QR-кодов, введенной на фоне распространения коронавируса, подключаются салоны красоты, кинотеатры, театры и музеи. Об этом сообщил во вторник, 1 декабря, первый заместитель руководителя аппарата столичного мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Кроме предприятий общественного питания и гостиниц к системе чекинов активно подключаются салоны красоты, бани, а также кинотеатры, театры, музеи, библиотеки», — сказал Немерюк ТАСС.

По его данным, QR-коды получили более 1,7 тыс. ресторанов, порядка 2,2 тыс. кафе и столовых, почти 600 баров.

Также систему регистрации посетителей используют более 120 салонов красоты, около 440 библиотек, порядка 90 кинотеатров, почти 70 театров и музеев, более 510 учреждений органов исполнительной власти.

Немерюк добавил, что более 120 ночных и интернет-клубов, бильярдных, боулинг-клубов, школ танцев также подключились к системе чекинов.

Накануне Немерюк сообщил, что в Москве на данный момент система QR-кодов используется в 9667 точках.

С 13 ноября в Москве вступили в силу дополнительные противоэпидемиологические меры, которые будут действовать до 15 января. Это в том числе отмена праздничных новогодних мероприятий, ограничение времени работы развлекательных заведений и общепита до 23:00, перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение.

Также в городе работает система регистрации посетителей по QR-кодам. Изначально она вводилась в ночных заведениях, после чего была распространена в зданиях правительства столицы и во всех городских префектурах и управах. Меру рекомендовали ввести в магазинах и заведениях общепита.

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