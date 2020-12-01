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В Москве вылечились от коронавируса еще 6225 человек

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В Москве число вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов за минувшие сутки увеличилось на 6225 человек. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«В столице выздоровели еще 6225 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 458 409», — отметили в штабе.

Выздоровевшим москвичам напомнили, что они могут стать донорами плазмы крови, если не имеют хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

25 ноября стало известно, что уже более 6 тыс. москвичей, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами к коронавирусу. При этом 12% сдавали плазму повторно.

Накануне вирусолог назвал условие завершения распространения коронавируса в России — по его мнению, говорить о победе над COVID-19 можно будет, когда число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

В тот же день доступ к единому телефонному номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом, получили все российские регионы. Единый номер позволит централизовать звонки в call-центрах субъектов России, организовать их оперативную маршрутизацию. Крупные российские операторы связи сделали бесплатными звонки на этот номер.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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