Еврозона усилит поддержку проблемных банков

Еврозона решила усилить поддержку проблемных банков, передает телеканал «Известия». Для этого реформируют Европейский стабилизационный механизм. Ратификация нового договора может занять около года. ESM сможет кредитовать Единый фонд санации проблемных банков. Фонд предоставляет ссуды банкам или приобретает его активы. Фонд наполняется взносами кредитных организаций и инвестиционных фирм.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.