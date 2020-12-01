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Новый президент Молдавии не признала долг за газ перед Россией

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Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что долг страны перед «Газпромом» является «нечестным». По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.

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В интервью РБК политик пояснила, что на правом берегу у Молдавии якобы «почти нет долгов» «Газпрому», так как за голубое топливо там платили исправно. По словам Санду, потребители неподконтрольного Кишиневу левобережья Днестра, где расположена самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, не платили за газ, и там «очень большой долг».

По информации Санду, общий долг составляет около $7,5 млрд.

«И конечно, нельзя ожидать от нас, на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — подчеркнула избранный президент.

Санду уточнила, что это является большой проблемой, которую необходимо решать.

В свою очередь в Государственной думе встретили слова избранного президента Молдавии с возмущением. В частности, эту тему прокомментировал в беседе с НСН глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его мнению, если Санду не считает, что Кишинев должен платить за Приднестровье, то тогда ей лучше не высказываться по данному поводу.

20 ноября в интервью изданию «Европейская правда» Санду уже сообщала, что правобережная Молдавия платит за газ, в том числе российский. При этом она отмечала, что Молдавия не признает долг за голубое топливо, так как это задолженность Приднестровья. «У нас есть свои долги, которые мы погашаем, но пока за газ долгов практически нет», — добавляла она.

При этом 30 ноября Санду заявила, что собирается работать над укреплением отношений республики с Россией.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

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