Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

В ведомстве отмечают, что Вооруженные силы страны вошли в этот район в ночь на 1 декабря. Он находится в числе областей, о передаче которых Баку договорились Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября.

20 ноября армянские Вооруженные силы покинули Агдамский и Кельбаджарский районы. В совместном трехстороннем соглашении предусматривалось «возвращение» Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября, Агдамского — до 20 ноября, Лачинского — до 1 декабря. Позднее срок передачи Кельбаджарского района скорректировали из-за недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из района в Армению. В результате этот район передали Баку 25 ноября.

Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали 9 ноября соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).