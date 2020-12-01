Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»
Сюжет:

Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

Им бы в небо: власти Карабаха хотят открыть аэропорт Степанакерта
Воздушная гавань могла бы стать вторым каналом связи между НКР и Арменией

В ведомстве отмечают, что Вооруженные силы страны вошли в этот район в ночь на 1 декабря. Он находится в числе областей, о передаче которых Баку договорились Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября.

20 ноября армянские Вооруженные силы покинули Агдамский и Кельбаджарский районы. В совместном трехстороннем соглашении предусматривалось «возвращение» Азербайджану Кельбаджарского района до 15 ноября, Агдамского — до 20 ноября, Лачинского — до 1 декабря. Позднее срок передачи Кельбаджарского района скорректировали из-за недостаточной пропускной способности единственной дороги, ведущей из района в Армению. В результате этот район передали Баку 25 ноября.

Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали 9 ноября соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе с 10 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020