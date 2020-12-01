Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 63 млн

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире превысило 63 млн. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса на вторник, 1 декабря.

Всего инфекцию обнаружили у 63 229 355 человек, скончались 1 467 673 пациента.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США, там коронавирусную инфекцию выявили у 13,5 млн человек. На втором месте — Индия с 9,4 млн заболевших, далее следует Бразилия (6,3 млн).

Накануне вирусологи назвали условие завершения распространения коронавируса в России — по их мнению, говорить о победе над COVID-19 можно будет, когда число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

В тот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что окончания пандемии коронавируса не стоит ждать в ближайшие месяцы, для этого предстоит пройти долгий путь.

29 ноября генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что пандемия коронавирусной инфекции подойдет к концу в 2021 году.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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