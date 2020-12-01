Иммунолог сообщил о запретах после вакцинации от коронавируса

Людям, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции, не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела, предупредил во вторник, 1 декабря, израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя всё, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — цитирует его «РИА Новости».

Таким образом специалист прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19 делали тесты на антитела, стремясь проверить, получили они препарат или плацебо. В этой связи появились опасения, что результаты исследования могут быть недостоверными. Беркун допустил, что подобное нарушение правил может происходить и в других странах.

Тем не менее профессор уверен, что самостоятельные проверки не отразятся на репутации самой прививки.

«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что даже при условии сдачи испытуемым теста на антитела, главное — не допустить, чтобы его результаты стали известны наблюдающему его врачу.

«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек. Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо», — указал Беркун.

Он добавил, что оценку качества препарата проводят специальные комиссии по строгому протоколу, которые принимают во внимание особенности всех этапов проверки.

11 ноября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в ходе третьей фазы исследований была проведена оценка эффективности среди свыше 16 тыс. добровольцев через 21 день после того, как они получили вакцину или плацебо. По распределению 20 подтвержденных случаев (выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину) было определено, что эффективность «Спутник V» составила 92%.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработан специалистами Центра им. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

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