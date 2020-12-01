Al Alam сообщил об убийстве Фахризаде управляемым спутником оружием

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был ликвидирован при помощи оружия, которое управлялось спутником. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил телеканал Al Alam.

По его данным, в покушении на ученого якобы использовалось оружие израильского производства, управляемое через спутник.

Иранский телеканал также утверждает, что «есть доказательства причастности» израильской стороны к нападению.

В свою очередь агентство Fars передает, что Фахризаде расстреляли с дистанции 150 м из установленного в машине Nissan пулемета, управлявшегося дистанционно. После стрельбы оружие взорвалось. Кроме ученого и его телохранителей, на месте покушения никого не было.

Ранее, 30 ноября, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что для убийства использовали электронное оборудование. «В то же время нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое», — цитирует его агентство Tasnim.

Руководитель организации исследований и инноваций минобороны Ирана Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Нападение произошло в городе Абсард округа Дамаванд в провинции Тегеран. Ученый, вероятно находившийся в автомобиле, получил смертельные ранения в результате взрыва и стрельбы. Помимо Фахризаде погибли еще три или четыре человека.

Тегеран назвал инцидент терактом. Министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф заявил о серьезных свидетельствах участия Израиля в убийстве иранского ядерщика.