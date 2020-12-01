Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

В Совфеде назвали условие получения двойной пенсии в декабре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне, которые получают пенсию через отделения «Почты России», в декабре также заберут выплаты за январь. Об этом рассказала 30 ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

На втором дыхании: в ГД вновь попросят об индексации пенсий работающим
Но в 2021 году это вряд ли возможно — бюджет уже сверстан

Член верхней палаты парламента напомнила, что в России существует практика досрочной выплаты январской пенсии в конце декабря тем гражданам, которые получают выплаты через почтовые отделения с 1 по 3 января включительно.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — заверила Бибикова.

Предполагается, что с 4 января «Почта России» вернется к работе в обычном режиме.

24 ноября Бибикова сообщила, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8%.

Также Бибикова заявляла, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, однако позднее этот показатель может быть скорректирован.

17 ноября стало известно, что фракции Госдумы намерены вновь обратиться к президенту страны Владимиру Путину по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию «Известиям» подтвердили в «Справедливой России» и КПРФ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020