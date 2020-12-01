В Совфеде назвали условие получения двойной пенсии в декабре

Россияне, которые получают пенсию через отделения «Почты России», в декабре также заберут выплаты за январь. Об этом рассказала 30 ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Член верхней палаты парламента напомнила, что в России существует практика досрочной выплаты январской пенсии в конце декабря тем гражданам, которые получают выплаты через почтовые отделения с 1 по 3 января включительно.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — заверила Бибикова.

Предполагается, что с 4 января «Почта России» вернется к работе в обычном режиме.

24 ноября Бибикова сообщила, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3%. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8%.

Также Бибикова заявляла, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Сейчас это 2,6%, однако позднее этот показатель может быть скорректирован.

17 ноября стало известно, что фракции Госдумы намерены вновь обратиться к президенту страны Владимиру Путину по вопросу индексации выплат работающим пенсионерам. Эту информацию «Известиям» подтвердили в «Справедливой России» и КПРФ.