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Граната от страйкбола взорвалась в сумке жителя Челябинска

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Житель Челябинска получил травмы руки в результате взрыва гранаты для страйкбола, которая находилась в его сумке, когда он пришел в один из магазинов сети алкомаркетов. Об этом ИА «Ура.ру» в понедельник, 30 ноября, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что в результате взрыва мужчина получил незначительные травмы кисти руки. Пострадавшему вызвали скорую помощь, прибывшие медики оказали ему первую помощь.

В настоящее время в полиции проводят проверку по факту произошедшего, отмечает телеканал «360».

В состав пиротехнической гранаты для страйкбола входит петарда, а ее содержимое помещено в оболочку из пластика. Обычно взрыв с последующим разрывом оболочки и разбрасыванием наполнителя происходит после сжигания фитиля. В данном случае, как отмечает «Федеральное агентство новостей», самопроизвольная разгерметизация устройства, приведшая к взрыву, произошла в тот момент, когда покупатель складывал товар в сумку. Хлопок оглушил покупателей и сотрудников торговой точки.

3 ноября сообщалось, что мужчина с похожими на гранаты предметами пытался попасть в здание УВД по Северо-Западному административному округу Москвы. Гранаты оказались муляжом. Полицейские выясняют, с какой целью мужчина пытался пронести их в УВД.

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