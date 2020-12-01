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Синоптик рассказал о снежном покрове к Новому году в Москве

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В Москве в последней декаде декабря ожидается похолодание, снежный покров к Новому году может достичь 13 см. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В последней декаде декабря похолодает и столбики термометров в среднем в ночные часы будут колебаться от –6 до –11, днем –1…–6. Не обойдется без зарядов снега», — сообщил синоптик «РИА Новости».

По его словам, есть все шансы на то, что к Новому году снежный покров в столице сохранится и составит от восьми до 13 см.

Накануне в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Так, средняя температура на большей части азиатской территории страны будет выше климатической нормы на один-три градуса, в европейской — не более одного градуса.

В Москву же зима придет 1 декабря, обещали синоптики. В этот день будут снег и легкий мороз, погодные условия будут соответствовать климатической норме.

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