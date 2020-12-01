Москвичам пообещали «скандинавскую зиму»

В этом году синоптики прогнозируют мягкую, теплую и умеренно снежную зиму в Москве, рассказал во вторник, 1 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Средняя прогностическая температура воздуха в Москве на предстоящую зиму составит примерно минус 4,5 градуса при норме минус 7,7. Эти показатели соответствуют многолетним температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки с характерным для них мягким и влажным климатом, обусловленным теплым влиянием Гольфстрима. А значит, грядущую зиму можно назвать «скандинавской», — цитирует его «РИА Новости».

Тишковец уточнил, что начало зимы в столице будет характеризоваться относительно умеренными морозами и бесснежной погодой.

«Зима в Москве стартует со скоротечных зарядов снега, восстановления пусть скромного, но снежного покрова толщиной 2–4 сантиметра, похолодания и гололедицы», — отметил специалист.

По его словам, жителей Москвы ждет такая же погода в период с 10 по 15 декабря, а во второй половине месяца на несколько дней наступит потепление до околонулевых значений.

В целом погода в декабре прогнозируется на 1–1,5 градуса выше нормы, при этом недобор по осадкам может составить 30%.

«Январь прогнозируется очень теплый и влажный, средняя температура месяца на 4–5 градусов превысит норму метеостатистики, осадков выпадет на 20% больше обычного. Высота снежного покрова достигнет как минимум 15–20 сантиметров. Погода будет отличаться неустойчивостью с высокой вероятностью как оттепелей, так и крещенских морозов», — указал Тишковец.

Синоптик добавил, что в феврале положительное отклонение от нормы уменьшится, однако конец сезона все равно ожидается на три градуса выше нормы, месяц оценивается как теплый. Количество осадков не будет превышать норму. Сугробы будут достигать уровня 20–25 сантиметров.

29 ноября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала, что зимняя погода придет в столицу с 1 декабря. В этот день будут снег и легкий мороз, погодные условия будут соответствовать климатической норме.