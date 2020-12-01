Синоптик спрогнозировал высыпание «алмазной пыли» в Москве к концу недели

К концу недели в Москве можно будет наблюдать высыпание так называемой «алмазной пыли» и «ледяных игл». Такое явление происходит из-за вымерзания водяного пара, об этом во вторник, 1 декабря, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг, пятницу и субботу по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%, кое-где возможны высыпания «алмазной пыли» и «ледяных игл» — мельчайших ледяных кристаллов, иногда называемых «осадками ясного неба», с общим количеством не более 1–2 миллиметров», — отметил он.

По прогнозам синоптика, к выходным из-за облаков начнет выглядывать солнце.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что средняя температура декабря на большей части азиатской территории страны будет выше климатической нормы на один-три градуса, в европейской — не более одного градуса.