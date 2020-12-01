Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Меценат из Франции оставил наследство котам Эрмитажа
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Общество
В России предложили создать программу «Земский строитель»

На кладбище в Краснодаре нашли 50 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи на Кубани нашли в тайнике на кладбище 50 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на сайте регионального СК.

Дорогая Алена Дмитриевна: зарплатами прислуги главы Клина заинтересовались следователи
Алену Сокольскую проверяют на причастность к трудоустройству своих домработников в бюджетные детсады

Находка была сделана на Славянском кладбище Краснодара. По версии следствия, деньги, предположительно, были добыты фигурантом одного из уголовных дел преступным путем, пишет НСН. Как уточняет сайт kp.ru, топ-менеджер спрятал деньги около безымянной могилы на центральной аллее. Сам мешок был плотно перевязан скотчем, чтобы уберечь наличные от влаги.

Как отмечает «Москва 24», тайник удалось обнаружить во время расследования дела о коррупции в электросетевой компании. В ведомстве рассказали, что топ-менеджер компании в сентябре 2020 года узнал о доследственной проверке в отношении его подчиненного, после чего предложил коллеге помочь ему передать 10 млн рублей в качестве взятки должностным лицам, чтобы закрыть дело. Тот согласился, однако сообщил о планах совершить противоправные действия в СК.

8 октября следователи провели обыски в служебном кабинете и жилище фигуранта. Были изъяты более 20 млн рублей, $100 тыс., порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов, документы, флеш-носители, сообщает телеканал «Звезда».

Обвиняемый заключен под стражу, пишет «Ридус». Расследование уголовного дела продолжается.

23 ноября сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал генерального директора компании «Инвестнефтетрейд» Сергея Невского по делу о крупной взятке.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020