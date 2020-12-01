На кладбище в Краснодаре нашли 50 млн рублей

Следователи на Кубани нашли в тайнике на кладбище 50 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается на сайте регионального СК.

Находка была сделана на Славянском кладбище Краснодара. По версии следствия, деньги, предположительно, были добыты фигурантом одного из уголовных дел преступным путем, пишет НСН. Как уточняет сайт kp.ru, топ-менеджер спрятал деньги около безымянной могилы на центральной аллее. Сам мешок был плотно перевязан скотчем, чтобы уберечь наличные от влаги.

Как отмечает «Москва 24», тайник удалось обнаружить во время расследования дела о коррупции в электросетевой компании. В ведомстве рассказали, что топ-менеджер компании в сентябре 2020 года узнал о доследственной проверке в отношении его подчиненного, после чего предложил коллеге помочь ему передать 10 млн рублей в качестве взятки должностным лицам, чтобы закрыть дело. Тот согласился, однако сообщил о планах совершить противоправные действия в СК.

8 октября следователи провели обыски в служебном кабинете и жилище фигуранта. Были изъяты более 20 млн рублей, $100 тыс., порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов, документы, флеш-носители, сообщает телеканал «Звезда».

Обвиняемый заключен под стражу, пишет «Ридус». Расследование уголовного дела продолжается.

23 ноября сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал генерального директора компании «Инвестнефтетрейд» Сергея Невского по делу о крупной взятке.