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Спецрейс с депортированными россиянами вылетит из США 2 декабря

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Российские дипломаты выдали россиянам, ожидающим депортации из Соединенных Штатов, свидетельства на возвращение в Россию. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в США.

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«30 ноября дипломаты посольства посетили в иммиграционном центре (город Йорк, штат Пенсильвания) российских граждан, подлежащих депортации спецрейсом, запланированным на 2 декабря из США в Россию», — говорится в сообщении посольства 30 ноября.

В диппредставительстве отметили, что вручить гражданам свидетельства на возвращение в Россию удалось благодаря сотрудничеству с иммиграционной и таможенной службой США. Число россиян, которых ожидает депортация, не уточняется.

«Намерены и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении», — подчеркнули в посольстве.

В России с 27 марта полностью приостановили регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Разрешены были только рейсы, которыми возвращают соотечественников из-за рубежа, и некоторые другие.

Авиасообщение начало восстанавливаться только в августе-сентябре, когда власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом, Занзибаром (Танзания). Затем в список добавились Швейцария, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония.

С 19 ноября «Аэрофлот» возобновил полеты в Гонконг, а с середины ноября S7 запустил чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию, с 21 ноября Ethiopian Airlines начал регулярные полеты из эфиопской столицы Аддис-Абебы в Москву.

Кроме того, в ноябре стало известно, что в текущем месяце россиянам могут разрешить совершать перелеты на Сейшельские острова и в Алма-Ату (Казахстан).

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