Врач дал советы по сохранению осанки при работе на удаленке

Чтобы сохранить здоровую осанку во время дистанционной работы за компьютером, можно обойтись без покупки дорогой мебели, обращая внимание на положение кисти и ряд других факторов. Об этом во вторник, 1 декабря, рассказал медицинский директор сети клиник «Семейная» и невролог «СберЗдоровья» Павел Бранд.

Специалист предупредил, что неправильная поза за компьютером, а также непрерывное сидение в одном и том же положении могут привести к боли в пояснице, шейном отделе позвоночника или к так называемому синдрому запястного канала или карпальному туннельному синдрому.

«Он проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке. Один из факторов, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома, — монотонная работа, требующая постоянных сгибательно-разгибательных движений кисти, в том числе — работа с компьютерной мышью и клавиатурой», — цитирует Бранда «РИА Новости».

Врач отметил, что при возникновении неприятных ощущений в кисти необходимо приобрести специальный коврик для мыши с подушкой под запястье, а также подкладку под запястья для клавиатуры. Также Бранд напомнил о важности правильного положения рук в работе за компьютером.

«Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть — иметь опору и лежать на столе. И, конечно, важно периодически отрываться от работы и делать разминку — встряхивать руки, сжимать ладони в кулак и вращать ими», — указал эксперт.

Невролог заверил, что для борьбы с нарушением осанки достаточно использовать для сидения офисный стул с регулируемой высотой. Его можно оснастить съемным подголовником и поясничной подушкой. При этом сидеть нужно с максимально прямой спиной и расслабленными плечами, а ноги сгибать в коленях под прямым углом, касаясь пола полной стопой.

По словам Бранда, монитор обязательно должен находиться на уровне глаз. Для этого врач посоветовал купить специальную подставку под ноутбук или заменить ее обычной книгой, которую можно подставить под нижнюю часть устройства, приведя клавиатуру в положение под углом, в котором удобнее набирать текст.

Помимо того, эксперт порекомендовал каждый час выделять 5–10 минут на разминку. Бранд добавил, что если после выполнения рекомендаций неприятные симптомы не проходят, а боль мешает повседневной деятельности, то следует обратиться за консультацией к неврологу.

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